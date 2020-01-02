محمود وادي لـ في الجول: هذا سبب بكائي بعد هدفي في سموحة.. ولا أعرف شيئا عن عروض الاحتراف

سجل محمود وادي هدفا قاتلا قاد به المصري للفوز على سموحة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما ولكنه بدلا من الاحتفال به انهمر في البكاء فما هو السبب؟

محمود وادي النادي : المصري المصري

وتحدث وادي لـFilGoal.com قائلا: "كنت أمر بفترة ضغط نفسي كبيرة جدا، موقفي كان صعبا لم أسجل أهدافا منذ فترة طويلة وعانيت من كثرة إضاعة الفرص بشكل غريب".

وأضاف "الكل كان ينتظر مني تسجيل الأهداف لذا لم أتمالك نفسي وانهمرت بالبكاء وأتمنى أن يكون ذلك الهدف بداية نحو الأفضل".

وأصبح ذلك الهدف هو الأول لوادي في الموسم الجاري من الدوري وبشكل عام فقد سجل ستة أهداف –باحتساب هدف اليوم- مع المصري في كل البطولات خلال 16 مباراة شارك فيها.

وتابع وادي "لدينا تصميما كبيرا على تحسين أداء الفريق وترتيبه بجدول الدوري فالكل يتدرب بشكل جيد ولا يوجد مقصر بيننا".

ويحتل المصري المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة إثر خوضه لـ10 مباريات.

وأضاف مهاجم المصري "كرة القدم لعبة تنافسية ولا يوجد أي فريق يفوز دائما والكل معرض للخسارة، والفرق تواجهنا بحافز كبير بسبب نتائجنا في الكونفدرالية ولكن القادم أفضل".

وبسؤاله عن حقيقة عروض الاحتراف القادمة من الدوري القطري أجاب وادي "لم يتحدث معي أي من مسؤولي النادي في هذا الشأن".

وأتم "أنا لاعب محترف ولدي عقد وملتزم به مع المصري وأبحث عن الأفضل واستمرار التألق".

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