"سأجعل سان سيرو يقفز فرحا مجددا".. إبراهيموفيتش يرتدي قميص بيرلو

يرتدي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش القميص رقم 21 في ميلان عقب توقيعه العقود بشكل رسمي.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان ميلان

السويدي أجرى الفحص الطبي بنجاح ووقع على عقود الانضمام للروسونيري من أجل توقيع العقود بشكل رسمي.

ووقّع النجم السويدي على عقد انضمامه لميلان لمدة 6 أشهر، مع قابلية التجديد لموسم آخر بعد نهاية الموسم الجاري.

ورحب زفونيمير بوبان المدير الرياضي للنادي الإيطالي بالنجم السويدي في المطار فور وصوله.

ومنذ رحيل أندريا بيرلو عن ميلان موسم 2010-11، ارتدى 6 لاعبين القميص رقم 21 وهم الأرجنتيني ماكسي لوبيز، كيفين كونستانت، ماركو فان خينكل وأليساندرو ماتري وليونيل فانيجوني ولوكاس بيليا.

الأرجنتيني لوكاس بيليا مطلع الموسم الجاري ارتدى القميص رقم 20 بدلا من 21 بعد موسمين، ليرتدي إبراهيموفيتش القميص من جديد بعدما سبق له ارتداء القميص رقم 11.

وتحدث إبراهيموفيتش عقب انضمامه لـ ميلان، قائلا: "عدت من جديد إلى الفريق الذي احترمه بشدة وإلى المدينة التي أحبها".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ ميلان "سأقاتل مع زملائي من أجل تغيير مسار موسم ميلان".

وتابع "سأفعل كل ما في وسعي لأجعل ذلك ممكننا".

السويدي قال عبر موقع ميلان عقب التوقيع الرسمي: "أخيرا أنا هنا: سوف أجعل سان سيرو يقفز فرحا مجددا".

صاحب الـ 38 عاما سبق له ارتداء قميص ميلان في الفترة ما بين 2010 و2012.

وانضم إبراهيموفيتش في أغسطس من عام 2010 إلى ميلان على سبيل الإعارة قادما من برشلونة، قبل أن يضم المهاجم السويدي بشكل نهائي.

ولعب إبراهيموفيتش 85 مباراة بقميص ميلان في كل البطولات، ونجح في تسجيل 56 هدفا وصناعة 24.

ورفع إبراهيموفيتش لقب الدوري الإيطالي موسم 2010-11 مع ميلان، إلى جانب لقب السوبر الإيطالي في نفس العام.

لاعب باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق سجل 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.

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