الزمالك يطالب بحكام أجانب لمبارياته المقبلة بسبب "العداء ومجاملة المنافس"

طالب مجلس إدارة نادي الزمالك بإسناد كل مبارياته المقبلة في الدوري لحكام أجانب.

الزمالك انتصر على أسوان بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 11 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وأصدر مجلس إدارة الزمالك بيانا رسميا بعد لقاء أسوان مطالبا "اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم باستقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في بطولة الدوري".

وأشار الزمالك في بيانه إلى "نرفض التعاون مع لجنة الحكام التي يرأسها جمال الغندور بعد الظلم الفادح الذي تعرض له الزمالك في مبارياته وآخرها أسوان".

وانتقض الزمالك في بيانه "الاختيارات السيئة للجنة الحكام التي تكن العداء لنادي الزمالك وتجامل المنافس وتتعمد عدم احتساب أهداف صحيحة وركلات جزاء صحيحة لـ الزمالك، بينما تحتسب أهداف وركلات جزاء غير صحيحة للمنافسة".

وبرر الزمالك قرارات لجنة الحكام، من وجهة نظر النادي، لـ"بسبب تقدم رئيس نادي الزمالك ببلاغ للنيابة العامة ضد جمال الغندور بعد إرسال الأخير رسائل سب وقذف في حق مرتضى منصور".

















































































































































مصطفى محمد افتتح أهداف الزمالك في الدقيقة 42 ليكسر صمود أسوان ويحتفل بطريقة السهم.

قبل أن يُنهي أحمد سيد "زيزو" آمال أسوان في الدقيقة 62 بهدف رائع ويحتفل برقصة المقاتل الإيرلندي كونور ماكجريجور.

ولعب الزمالك بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 52 بعد طرد طارق حامد.

انتصار الزمالك كسر سلسلة النتائج السلبية للفريق في الدوري، بعد الخسارة أمام طلائع الجيش ثم التعادل أمام سموحة والإنتاج الحربي على التوالي.

وحقق الفرنسي باتريس كارتيرون انتصاره الثاني في الدوري مع الزمالك بعد الفوز على بيراميدز.

ووصل الزمالك للنقطة 18 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد أسوان عند النقطة 7 في المركز الـ 17.

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