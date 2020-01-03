لعنة الرباط الصليبي.. ثنائي أستون فيلا يغيب لنهاية الموسم

الجمعة، 03 يناير 2020 - 11:35

كتب : FilGoal

توم هيتون - أستون فيلا - الدوري الإنجليزي

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي إصابة توم هيتون حارس المرمى وويسلي مهاجم الفريق بالرباط الصليبي ونهاية الموسم لكلاهما.

ويسلي

النادي : أستون فيلا

توم هيتون

النادي : أستون فيلا

أستون فيلا
الدوري الإنجليزي

الثنائي شارك في فوز الفيلانز على بيرنلي في مباراة الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالفوز بنتيجة 2-1.

إصابة توم هيتون جاءت أثناء محاولة التصدي لرأسية كريس وود مهاجم بيرنلي للإصابة في الدقيقة 80.

أخبار متعلقة

ضغط الأعياد؟ 8 إصابات في الدوري الإنجليزي.. ونيوكاسل يحتفظ بنصيب الأسد كليفيرت يواصل انتصارات أنشيلوتي مع إيفرتون.. وواتفورد يضرب أستون فيلا بثلاثية تشكيل أستون فيلا - تريزيجيه أساسي والمحمدي احتياطي ضد بيرنلي بمشاركة تريزيجيه والمحمدي.. أستون فيلا يتذوق الفوز مجددا أمام نورويتش

وسبقه ويسلي الذي خرج من أرضية الملعب بسبب تدخل قوي من مدافع بيرنلي بين مي.

ويقضى هيتون وويسلي الموسم الأول لهما رفقة الفريق عقب انضمامهم من بيرنلي وكلوب بروج على الترتيب.

ويسلي الذي يعد الصفقة الأغلى في تاريخ الفيلانز سجل 6 أهداف في 22 مباراة بجميع المسابقات وحجز مقعدا له بقميص المنتخب البرازيلي.

بينما شارك توم هيتون في 20 مباراة الموسم الجاري وغاب عن مباراة واحدة بسبب الإصابة.

أستون فيلا الذي يلعب محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي يحتل المركز الـ 17 في الدوري برصيد 21 نقطة.

طالع أيضا

سهم ورقصة يكسران صمود أسوان لـ الزمالك

طرد طارق حامد

جديد موقف كهربا والأهلي

لماذا بكى محمود وادي بعد الفوز على سموحة

تعرف على أبرز الحاضرين لحفل الأفضل في إفريقيا

أستون فيلا في إنجلترا رباط صليبي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مران الزمالك - جنش وحازم إمام ينتظمان في التدريبات الجماعية 29 دقيقة | الدوري المصري
سموحة في بيان رسمي: ندعو للتحقيق فيما تعرضنا له من ظلم تحكيمي 38 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن توقيع عقود احترافية مع الناشئين فيصل وأحمد عيد 52 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر زيدان: هازارد لن يشارك في السوبر الإسباني.. ولا اعتقد أن الخاسرين أغبياء ساعة | أوروبا
مران الأهلي - تأهيل للشحات ووحيد.. وتدريبات خاصة على إنهاء الهجمات والتسديدات 2 ساعة | الدوري المصري
8 لاعبين يتنافسون على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي.. وضيف جديد في قائمة المدربين 2 ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لاعب الأهلي بعد الوقوف على الكرة ضد الزمالك: أُجبرت على ذلك.. ليست تقليلا منهم 2 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 3 مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن 4 في الجول يكشف – الأهلي قد يلغي فكرة "الإنجاز مقابل الاستمرار" لضمان بقاء فايلر

قد ينال إعجابك