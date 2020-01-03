الاتحاد الغاني يُقيل جميع مدربي الفئات الوطنية رجال وسيدات

الجمعة، 03 يناير 2020 - 00:12

كتب : FilGoal

جنوب إفريقيا الأولمبي - غانا الأولمبي

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم إقالة مدربي جميع المنتخبات الوطنية لفئتي الرجال والسيدات.

وأعرب الاتحاد الغاني في بيانه الرسمي على تقديره لجميع المدربين وأعضاء المنتخبات الوطنية، وتمنوا لهم التوفيق في مساعيهم.

قرار الإقالة الجماعية جاء بعد ساعات قليلة من تعيين هاريسون أدو أمنيا عاما لاتحاد الكرة في غانا.

قرار الاتحاد الغاني يعني إقالة المدير الفني للمنتخب الأول كواسي إبياه من منصبه والذي استقال من منصبه منذ 3 أيام وفقا لـ "غانا سوكر نت".

أبياه الذي قاد غانا للتأهل لكأس العالم 2014، تولي مهمة النجوم السوداء فنيا في ولاية ثانية منذ مايو 2017 وودع كأس الأمم الإفريقية 2019 من دور الـ 16 أمام تونس.

ومن المنتظر أن يخوض منتخب غانا الأول أول مباراة رسمية له في مارس المقبل بتصفيات كأس العالم.

ولم يتم الإعلان بعد عن هوية المدربين الجدد لجميع الفئات في كرة القدم الغانية.

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