سلة - الاتحاد يواصل انتصاراته بتخطي الزمالك في 3 أشواط إضافية.. وانتصار الأهلي والجزيرة

الخميس، 02 يناير 2020 - 23:55

كتب : FilGoal

الزمالك - الاتحاد - كرة سلة

واصل الاتحاد السكندري انتصاراته في دوري سوبر السلة للمحترفين بعد التغلب الزمالك في الجولة الخامسة في مباراة شهدت 3 أشواط إضافية.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 10 نقاط بالعلامة الكاملة، بينما واصل حقق الأهلي والجزيرة انتصارهما على سموحة وطلائع الجيش على الترتيب.

وشهدت قمة الزمالك والاتحاد إثارة كبيرة في المباراة التي أقيمت على صالة الأبيض وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 80-80.

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وحول الاتحاد تأخره بفارق ما يقرب من 15 نقطة إلى التعادل في النهاية 80-80، وفي الشوط الإضافي الأول انتهى بالتعادل 91-91 ثم تعادل جديد في الشوط الإضافي الثاني 96-96.

وأخيرا حسم الاتحاد المباراة بنتيجة 111-106 ليواصل تربعه على القمة بالعلامة الكاملة.

وفي نفس الجولة تغلب الأهلي على سموحة بصعوبة بنتيجة 84-81 في الثواني الأخيرة، بينما حسم الجزيرة مواجهة طلائع الجيش بنتيجة 72-57 وأخيرا فاز سبورتنج على مصر للتأمين بنتيجة 70-65.

وبذلك يأتي الاتحاد في الصدارة برصيد 10 نقاط يليه فريقا الجزيرة والأهلي في المركز الثاني بـ 9 نقاط لكن يتفوق الجزيرة بفارق النقاط المسجلة (+60) ويحل الزمالك رابعا برصيد 8 نقاط.

وتقام مباريات الجولة السادسة يوم الأحد المقبل بقمتين منتظرتين الأولى بين الأهلي والاتحاد على صالة الأول والأخرى بين الجزيرة والزمالك على استاد القاهرة.

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