أبو جبل: الفوز على أسوان دافع قوي للقادم.. التنافس بين حراس المرمى لمصلحة الزمالك

الخميس، 02 يناير 2020 - 22:56

كتب : FilGoal

محمد أبو جبل - الزمالك - سموحة - رونالد وانجا

يرى محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك أن الفوز على أسوان هام ليمنح الفريق دفعة قوية في المباريات المقبلة.

محمد أبو جبل

النادي : الزمالك

الزمالك

وتغلب الزمالك على أسوان بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري المصري، ليحافظ أبو جبل على نظافة شباكه للمرة الثالثة على التوالي.

وقال أبو جبل في تصريحات لقناة أون سبورت: "الحمد لله حققنا مكسب مهم يمنحنا دافع قوي للفترة المقبلة".

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وأضاف "لن نتوقف عند ذلك المكسب بل سنركز على المباريات المقبلة ونسعى للفوز في مواجهة طنطا وبعدها المواجهة الإفريقية أمام زيسكو".

وعن إشادة باتريس كارتيرون قال أبو جبل: "أشكر المدير الفني على ذلك ودعمه يمنحني دافع للمباريات المقبلة".

وتابع "ننفذ تعليمات المدير الفني وصادفنا سوء توفيق الفترة الماضية وسنتدارك ذلك قريبا".

وبالحديث عن المنافسة مع حراس المرمى في الزمالك أوضح "نحن جميعا على مستوى واحد وننافس بشرف من أجل النادي".

وشدد "لا يوجد أزمة من يلعب يحصل على تشجيع الآخرين وتنافسنا سويا لأجل الزمالك".

وأوضح أبو جبل "أي لاعب يستسلم للضغوطات لا يستحق التواجد في نادي كبير بحجم الزمالك".

وأخيرا تحدث أبو جبل عن شائعات رغبته في الرحيل قائلا: "لم أقل ذلك أبدا في أي وقت وهدفي دائما مصلحة الزمالك، وعندما حصلت على الفرصة حاولت استغلالها".

وأتم تصريحاته "أشكر عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى، يدربنا على حالات صعبة وتتكرر في المباريات لذلك نظهر بتلك الصورة".

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