متفوقا على فيرمينو.. أليسون بيكر يفوز بجائزة سامبا دي أور

حاز الحارس البرازيلي أليسون بيكر لاعب ليفربول الإنجليزي على جائزة "سامبا دي أور" وهي جائزة تُمنح لأفضل لاعب برازيلي في أوروبا في نسختها الـ 11.

أليسون النادي : ليفربول ليفربول

ثاني أغلى حارس مرمى في العالم فاز بالجائزة بعدما حصد 35.54% من الأصوات.

وأصبح أليسون أول حارس مرمى يحصد الجائزة بعدما ساهم في حصد 3 ألقاب في عام 2019 رفقة الريدز، وتحقيق كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل.

وتفوق أليسون على زميله روبرتو فيرمينو الفائز بجائزة النسخة الماضية والذي حل ثانيا بنسبة تصويت 23.48% وجاء تياجو سيلفا قائد باريس سان جيرمان في المركز الثالث بنسبة 10.46%.

ويمتلك ليفربول السجل الأفضل في الجائزة التي يُصوت بها أكثر من 100 ألف عبر الإنترنت وعددا من الصحفيين ولاعبي كرة القدم، إذ حقق فيليبي كوتينيو جائزة 2016 وفاز فيرمينو بنسخة 2018.

ويعد ريكاردو كاكا أول لاعب يحقق الجائزة عام 2008، ويتساوى كل من تياجو سيلفا ونيمار في الصدارة برصيد 3 جوائز لكل لاعب.

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