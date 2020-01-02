الظهور الأول كلاعب.. روني قائد ديربي كاونتي ضد بارنسلي

يعتمد فيليب كوكو المدير الفني لنادي ديربي كاونتي الإنجليزي على واين روني كقائد للفريق في أول ظهور له كلاعب أمام بارنسلي بالجولة 26 من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى.

روني انضم مباشرة لـ ديربي كاونتي عقب نهاية مشواره مع دي سي يونايتد الأمريكي ضمن الطاقم الفني في نوفمبر الماضي أمام كوينز بارك رينجرز.

الإنجليزي وقع على عقد لمدة 18 شهرا كلاعب ومدرب مع الفريق، وبدأ مهمته التدريبية حتى يناير، وعقب فتح باب القيد في إنجلترا أصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق.

وسيرتدي روني القميص رقم 32 رفقة فريقه الجديد، بعدما سبق له اللعب بقمصان مانشستر يونايتد وإيفرتون في إنجلترا.

💪 @WayneRooney leads the Rams out for the warm-ups at Pride Park Stadium. #DCFCvBFC pic.twitter.com/S4p4Emfj9Y — Derby County (@dcfcofficial) January 2, 2020

كوكو قال قبل بداية المباراة تعليقا على مشاركة روني: "أنه يجلب القيادة وهذا يفسر سبب ارتداءه شارة القيادة، الكل يعرف جودته كلاعب".

ديربي الذي نافس على بطاقة التأهل الموسم الماضي حتى المباراة النهائية من الملحق، يعاني الموسم الجاري إذ حقق 30 نقطة من 25 مباراة.

ويبتعد ديربي عن المراكز المؤهلة للدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط إذ يحتل ميلوال المركز السادس برصيد 40 نقطة.

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