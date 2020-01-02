مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: مرشح محلي وآخر أجنبي وديسابر في الصورة للقيادة الفنية

يقترب الإسماعيلي من التعاقد مع مدير فني جديد لقيادة الفريق الفترة المقبلة ويفاضل بين مدربين أحدهما محلي والآخر أجنبي.

ويقود الإسماعيلي أدهم السلحدار مؤقتا بعد رحيل ميدراج بيسيتش بسبب سوء النتائج.

وقال مصدر مسئول في نادي الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "نحن في الطريق للتعاقد مع مدير فني جديد لتولي القيادة الفنية".

وكشف المصدر "إدارة النادي تضع مدرب محلي وآخر أجنبي في قائمة الاختيارات النهائية".

وأوضح "في نفس التوقيت يبذل عدد من محبي النادي محاولات مع الفرنسي سباستيان ديسابر لتولي القيادة الفنية".

وكان ديسابر قد تم إقالته من قيادة بيراميدز وسيتواجد في القاهرة الأسبوع المقبل لإنهاء متعلقاته المادية.

وأضاف المصدر "هناك خلاف بين الطرفين حول القيمة المادية إذ طلب ديسابر 40 ألف دولار شهريا وخفض طلبه بعد ذلك إلى 35 ألف فقط".

وتابع المصدر "يحاول المقربون من إدارة النادي النزول بالمبلغ إلى 20 أو 25 ألف دولار شهريا، وسيتم استغلال تواجده في القاهرة الأسبوع المقبل للتفاوض".

وأِشار "رغم ذلك فستكون هناك محاولات لإقناع إبراهيم عثمان رئيس النادي لقبول عودة ديسابر بسبب رفضه ذلك".

وأتم تصريحاته "عثمان يرفض عودته حتى الآن لرؤيته أن المدرب الفرنسي تخلى عن الفريق من أجل تدريب منتخب أوغندا".

ويحتل الإسماعيلي المركز الحادي عشر في الدوري برصيد 14 نقطة من 11 مباراة بأربعة انتصارات فقط.

ويلعب الدراويش مباراته المقبلة يوم الثلاثاء أمام بيراميدز في الجولة 12 من الدوري المصري.

ولم يفز الإسماعيلي في أخر ثلاث مباريات خاضهم في الدوري إذ خسر أمام الأهلي والمقاولون العرب وتعادل مع إنبي في أخر مبارياته.

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