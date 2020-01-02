السومة يخطف تأهلا صعبا لـ الأهلي في الكأس ويهدي جروس أفضل احتفال بالعام الجديد

الخميس، 02 يناير 2020 - 21:10

كتب : FilGoal

عمر السومة - الأهلي - السد

سجل عمر السومة هدفا قاتلا قاد به فريقه الأهلي للتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على الفيحاء.

وحل الأهلي ضيفا على الفيحاء اليوم الخميس لملاقاته في إطار دور الـ16 في ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

سجل السومة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتمر من عامر شفيع حارس مرمى الفيحاء وتسكن الشباك.

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وكاد الفيحاء يدرك التعادل عن روني فيرنانديز في الدقيقة 89 من ركلة جزاء لكن تصدى لها حارس الأهلي ياسر المسيليم.

ويواصل الأهلي ومدربه بذلك حملته من أجل استعادة اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2016.

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