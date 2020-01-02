محمود علاء يهدر ركلة جزاء.. وزيزو يسجل هدفا ثانيا لـ الزمالك في أسوان

أهدر محمود علاء مدافع الزمالك فرصة تسجيل هدفا ثانيا لفريقه في شباك أسوان في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الخميس.

ويستضيف الزمالك منافسه أسوان في استاد القاهرة في الجولة 11 من الدوري.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 59 نتيجة عرقلة محمود نعيم مدافع أسوان ليوسف إبراهيم "أوباما".

وسدد محمود علاء الكرة على يمين مسعد عوض الذي تصدى لها.

وعقب مرور دقيقتين فقط مرر أوباما بينية إلى أحمد سيد "زيزو" الذي انطلق مسرعا وسدد مباشرة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للزمالك.

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