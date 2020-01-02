محمود علاء يهدر ركلة جزاء.. وزيزو يسجل هدفا ثانيا لـ الزمالك في أسوان

الخميس، 02 يناير 2020 - 21:01

كتب : FilGoal

محمود علاء - الإنتاج الحربي - الزمالك

أهدر محمود علاء مدافع الزمالك فرصة تسجيل هدفا ثانيا لفريقه في شباك أسوان في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الخميس.

ويستضيف الزمالك منافسه أسوان في استاد القاهرة في الجولة 11 من الدوري.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 59 نتيجة عرقلة محمود نعيم مدافع أسوان ليوسف إبراهيم "أوباما".

أخبار متعلقة

محمود وادي لـ في الجول: هذا سبب بكائي بعد هدفي في سموحة.. ولا أعرف شيئا عن عروض الاحتراف الأهلي لـ في الجول: لن نسافر زيمبابوي بطائرة خاصة.. وتم استخراج تأشيرة كهربا

وسدد محمود علاء الكرة على يمين مسعد عوض الذي تصدى لها.

وعقب مرور دقيقتين فقط مرر أوباما بينية إلى أحمد سيد "زيزو" الذي انطلق مسرعا وسدد مباشرة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للزمالك.

طالع أيضا

شرويدة لـ في الجول عن احتفال جوميز: أُحبه بشدة

الحدود يجد طريق الشباك والانتصارات أخيرا ضد بيراميدز

كاف يرسل طائرة خاصة لنقل صلاح وماني ومحرز إلى الغردقة

مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: انقسام في الإدارة حول الانسحاب من الدوري

طبيب الأهلي: رمضان يخضع لأشعة جديدة للاطمئنان على مدى شفائه من الإصابة

محمود علاء أوباما زيزو الزمالك أسوان في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

السومة يخطف تأهلا صعبا لـ الأهلي في الكأس ويهدي جروس أفضل احتفال بالعام الجديد 11 دقيقة | السعودية
طرد طارق حامد 15 دقيقة | مصر
تشكيل ليفربول – صلاح أساسي.. الريدز كامل العدد أمام شيفيلد يونايتد 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محمود علاء يهدر ركلة جزاء.. وزيزو يسجل هدفا ثانيا لـ الزمالك في أسوان 20 دقيقة | الدوري المصري
عودة الحرس القديم.. جنوى يُبرم 3 صفقات للهروب من شبح الهبوط 34 دقيقة | أوروبا
محمود وادي لـ في الجول: هذا سبب بكائي بعد هدفي في سموحة.. ولا أعرف شيئا عن عروض الاحتراف 57 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لاعب الأهلي بعد الوقوف على الكرة ضد الزمالك: أُجبرت على ذلك.. ليست تقليلا منهم 2 مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن 3 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 4 الزمالك: أحذية اللاعبين "تاهت" وهذا ما فعلناه.. هناك حملة ضدنا والدليل سيتي والأهلي

قد ينال إعجابك