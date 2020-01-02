عودة الحرس القديم.. جنوى يُبرم 3 صفقات للهروب من شبح الهبوط

أبرم نادي جنوى الإيطالي 3 صفقات في ثاني أيام العام الجديد، من أجل تقوية خطوط الفريق أملا في الهروب من شبح الهبوط.

النادي الجريفوني أعلن بشكل رسمي ضم حارسه السابق ماتيا بيرين من صفوف يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ورحل بيرين مطلع الموسم الماضي إلى البيانكونيري مقابل 14 مليون يورو، لكن مع تعدد إصاباته وعودة جانلويجي بوفون وتواجد فوتشينك تشيزيني أصبح الخيار الثالث في الفريق.

كما انضم السويسري فالون بيهرامي لتدعيم خط الوسط في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع سيون السويسري في أكتوبر الماضي.

ويمتلك لاعب الوسط السويسري البالغ 34 عاما خبرة كبيرة بالدوري الإيطالي، إذ بدأ مشواره في إيطاليا بقميص جنوى في موسم 2003-04، ولعب لأندية هيلاس فيرونا وفيورنتينا ولاتسيو ونابولي وأودينيزي.

وهجوميا عاد ماتيا ديسترو على حد قوله من أجل "إنقاذ جنوى"، المهاجم الإيطالي بدأ مسيرته مع الفريق من 2010 وحتى 2013 قبل أن يرتدي قمصان ميلان وروما وبولونيا.

انتقال ديسترو البالغ 28 عاما جاء على سبيل الإعارة من صفوف بولونيا بعدما عانى في حجز مقعدا أساسيا في صوف الفريق.

جنوى منذ أيام أقال مدربه الإيطالي تياجو موتا، وعيّن دافيدي نيكولا بدلا منه.

وصار نيكولا ثالث مدرب يشرف على جنوى هذا الموسم، بعد أوريليو أندرياتزولي الذي بدأ الموسم مع الفريق، قبل أن يخلفه لاحقا تياجو موتا.

وأشرف موتا (37 عاما) على تدريب جنوى في 10 مباريات ما بين 22 أكتوبر حتى إقالته في 28 ديسمبر، لم يفز خلالها سوى مرتين، وتلقى 5 هزائم، وتعادل 3 مرات.

ويتذيل جنوى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 11 نقطة من 17 مباراة الموسم الحالي.

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