عودة الحرس القديم.. جنوى يُبرم 3 صفقات للهروب من شبح الهبوط

الخميس، 02 يناير 2020 - 20:47

كتب : إسلام أحمد

جنوى الإيطالي

أبرم نادي جنوى الإيطالي 3 صفقات في ثاني أيام العام الجديد، من أجل تقوية خطوط الفريق أملا في الهروب من شبح الهبوط.

فالون بيرامي

النادي : أودينيزي

ماتيا بيرين

النادي : جنوى

ماتيا ديسترو

النادي : جنوى

النادي الجريفوني أعلن بشكل رسمي ضم حارسه السابق ماتيا بيرين من صفوف يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ورحل بيرين مطلع الموسم الماضي إلى البيانكونيري مقابل 14 مليون يورو، لكن مع تعدد إصاباته وعودة جانلويجي بوفون وتواجد فوتشينك تشيزيني أصبح الخيار الثالث في الفريق.

أخبار متعلقة

وداعا 2-7-2.. رسميا – جنوى يقيل تياجو موتا لوكاكو يقدم هدية رأس السنة.. إنتر يسحق جنوى برباعية رانييري بطل الدربيات الإيطالية.. سامبدوريا يحكم مدينة جنوى بالفيديو - التخبط مستمر والسقوط متواصل.. نابولي يتعثر أمام جنوى

كما انضم السويسري فالون بيهرامي لتدعيم خط الوسط في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع سيون السويسري في أكتوبر الماضي.

ويمتلك لاعب الوسط السويسري البالغ 34 عاما خبرة كبيرة بالدوري الإيطالي، إذ بدأ مشواره في إيطاليا بقميص جنوى في موسم 2003-04، ولعب لأندية هيلاس فيرونا وفيورنتينا ولاتسيو ونابولي وأودينيزي.

وهجوميا عاد ماتيا ديسترو على حد قوله من أجل "إنقاذ جنوى"، المهاجم الإيطالي بدأ مسيرته مع الفريق من 2010 وحتى 2013 قبل أن يرتدي قمصان ميلان وروما وبولونيا.

انتقال ديسترو البالغ 28 عاما جاء على سبيل الإعارة من صفوف بولونيا بعدما عانى في حجز مقعدا أساسيا في صوف الفريق.

جنوى منذ أيام أقال مدربه الإيطالي تياجو موتا، وعيّن دافيدي نيكولا بدلا منه.

وصار نيكولا ثالث مدرب يشرف على جنوى هذا الموسم، بعد أوريليو أندرياتزولي الذي بدأ الموسم مع الفريق، قبل أن يخلفه لاحقا تياجو موتا.

وأشرف موتا (37 عاما) على تدريب جنوى في 10 مباريات ما بين 22 أكتوبر حتى إقالته في 28 ديسمبر، لم يفز خلالها سوى مرتين، وتلقى 5 هزائم، وتعادل 3 مرات.

ويتذيل جنوى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 11 نقطة من 17 مباراة الموسم الحالي.

طالع أيضا

شرويدة لـ في الجول عن احتفال جوميز: أُحبه بشدة

الحدود يجد طريق الشباك والانتصارات أخيرا ضد بيراميدز

كاف يرسل طائرة خاصة لنقل صلاح وماني ومحرز إلى الغردقة

مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: انقسام في الإدارة حول الانسحاب من الدوري

طبيب الأهلي: رمضان يخضع لأشعة جديدة للاطمئنان على مدى شفائه من الإصابة

جنوى في إيطاليا ماتيا بيرين ماتيا ديسترو فالون بيهرامي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب شيفيلد يتحدث عن هدف صلاح ويُصرح: أُحب كل شيء يتعلق بـ ليفربول 9 ساعة | المحترفون
تأثير القائد.. روني يصنع هدفا ويقود ديربي كاونتي لتحقيق ما يحدث أول مرة 9 ساعة | أوروبا
الاتحاد الغاني يُقيل جميع مدربي الفئات الوطنية رجال وسيدات 10 ساعة | إفريقيا
أحمد عيد: الزمالك أفضل فريق في إفريقيا.. وتلك نصائح زملائي 10 ساعة | الدوري المصري
هدف وصناعة.. و3 فرص محققة ضائعة في ملخص لمسات صلاح ضد شيفيلد 10 ساعة | أوروبا
سلة - الاتحاد يواصل انتصاراته بتخطي الزمالك في 3 أشواط إضافية.. وانتصار الأهلي والجزيرة 10 ساعة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لاعب الأهلي بعد الوقوف على الكرة ضد الزمالك: أُجبرت على ذلك.. ليست تقليلا منهم 2 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 3 مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن 4 في الجول يكشف – الأهلي قد يلغي فكرة "الإنجاز مقابل الاستمرار" لضمان بقاء فايلر

قد ينال إعجابك