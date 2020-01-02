رسميا – مدافع ليفربول وأتليتكو مدريد السابق إلى لوس أنجلوس جالاكسي

أعلن نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي ضم المدافع الأرجنتيني إيمليانو إنسوا الذي يشغل مركز الظهير الأيسر.

إنسوا البالغ 30 عاما ارتدى قمصان كل من بوكا جونيورز الأرجنتيني وليفربول الإنجليزي وجالاتا سراي التركي وسبورتينج لشبونة البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإسباني وشتوتجارت الألماني.

وقضى إنسوا 4 مواسم بقميص شتوتجارت الألماني بين الدرجة الأولى والثانية، كما مثّل منتخب الأرجنتين في 5 مباريات دولية، وحصد لقب كأس العالم للشباب 2007.

وستكون أول مباراة رسمية للظهير الأرجنتيني أمام فانكوفر وايتكابس في الدوري الأمريكي في السابع من مارس المقبل.

دينيس تي كولز المدير العام لنادي جالاكسي الأمريكي علق عبر موقع النادي الرسمي: "سوف يعزز إنسوا قدرات الفريق الدفاعية، ونحن فخورون بتواجده معنا ومتشوقون لما سيحققه".

وضم جالاكسي منذ أيام الجناح الصربي ألكساندر كاتاي الذي سجل 18 هدفا وصنع بقميص شيكاغو فاير الأمريكي.

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