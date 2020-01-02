ليون في بيان رسمي: موسى ديمبيلي لن يرحل

الخميس، 02 يناير 2020 - 19:34

كتب : FilGoal

موسى ديمبيلي

أصدر أولمبيك ليون الفرنسي بيانا رسميا اليوم الخميس أكد خلاله عدم وجود أي نية لديه في رحيل مهاجمه موسى ديمبيلي خلال الانتقالات الشتوية.

وقال ليون في بيانه: "نما إلى علمنا عبر وسائل الإعلام أن بعض الأندية مهتمة بضم موسى ديمبيلي".

وشدد البيان "ليون يؤكد من جديد رغبته كما حدث في الصيف الماضي في الحفاظ على موسى ديمبيلي".

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وأتم ليون بيانه "النادي لديه ثقة كاملة في موسى ويعول عليه بشكل خاص لبناء فريق ناجح من أجل المواسم المقبل".

وجذب موسى ديمبيلي اهتمام العديد من الأندية أبرزهم مانشستر يونايتد وتشيلسي.

وشارك المهاجم الفرنسي صاحب الـ23 عاما الموسم الجاري في 25 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف وصنع هدفين.

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ليون موسى ديمبيلي

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