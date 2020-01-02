إيهاب جلال يواصل تفوقه على حسام حسن.. المصري يهزم سموحة +90 بالتخصص

قلب فريق المصري الطاولة على سموحة وحول تأخره بهدف إلى فوز بهدفين في الـ +90 ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري المصري.

وواصل إيهاب جلال تفوقه على حسام حسن في المباراة الـ11 بينهما، ليحقق جلال فوزه السابع مقابل فوز وحيد للمدير الفني لسموحة.

ورفع المصري رصيده إلى 14 نقطة من 10 مباريات في المركز التاسع مقابل 17 لسموحة في 11 مباراة بالمركز الرابع مؤقتا.

وافتتح حسام حسن مهاجم سموحة التسجيل في الدقيقة 34 بعد تسديدة قوية على يمين أحمد مسعود حارس مرمى المصري، بعد استلام عرضية رائعة من خالد عبد الفتاح.

ونجح سعيدو سنبوري في إدراك التعادل للمصري في الدقيقة 69 من ركلة جزاء قبل أن يسجل محمود وادي هدفا قاتلا في الدقيقة 90 ليخطف نقاط المباراة للمصري.

وبالتخصص يسجل المصري أمام فريق حسام حسن في الـ +90 للمباراة الثالثة على التوالي.

إذ نجح المصري في خطف التعادل أمام بيراميدز بنتيجة 3-3 بتسجيل هدفين في الـ +90.

وأخر مباراة جمعت بين المصري وسموحة كانت في الدور الثاني من الموسم الماضي وانتهت بتفوق الفريق البورسعيدي بنتيجة 4-2 وحسم المصري المباراة في الـ +90.

ويلعب المصري أمام الإنتاج الحربي مباراته المقبلة يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري، أما سموحة فيواجه وادي دجلة يوم الأربعاء.

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