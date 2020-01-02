تشكيل الزمالك – أحمد عيد يقود الجبهة اليمنى أمام أسوان

يكتب أحمد عيد ظهير أيمن الزمالك ظهوره الأول مع الفارس الأبيض، وذلك أمام أسوان.

الزمالك يواجه أسوان في استاد القاهرة في السابعة والنصف مساءً في الجولة الـ 11 من الدوري المصري.

الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك اعتمد على الناشئ أحمد عيد لاعب فريق مواليد 2001 في الزمالك.

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ويواصل محمد أبو جبل حراسة مرمى الزمالك، وأمامه الرباعي محمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وأحمد عيد.

مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك وخلفه الثلاثي أشرف بنشرقي ويوسف إبراهيم أوباما وأحمد سيد زيزو، بينما يؤمن طارق حامد وفرجاني ساسي وسط ملعب الزمالك.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: محمد عواد – محمد عبد السلام – إسلام جابر – محمد أوناجم – محمد حسن – كريم بامبو – عمر السعيد.

وفيما يلي تشكيل الزمالك بالكامل:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – أحمد عيد.

الوسط الدفاعي: طارق حامد – فرجاني ساسي.

الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: مصطفى محمد

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