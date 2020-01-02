التشكيل – أسوان يهاجم الزمالك بـ سيلا والصباحي

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لأسوان تشكيل فريقه الذي يستعد للقاء الزمالك مساء اليوم الخميس.

ويحل أسوان ضيفا على الزمالك في استاد القاهرة لملاقاته في الجولة 11 من الدوري المصري.

واعتمد عبد العاطي على طريقة 4-4-2 في تشكيله.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي:

في حراسة المرمى: مسعد عوض

في الدفاع: إبراهيم القاضي- محمد إسماعيل- طارق أبو العز- محمود نجم

في الوسط: أحمد فتحي- هيثم الفيل- أحمد عامر- مصطفى عادل

في الهجوم: سيلا- محمد الصباحي

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