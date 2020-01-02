خطاب من الاتحاد السكندري لاتحاد الكرة بسبب أخطاء الحكام.. وطلب اجتماع عاجل

الخميس، 02 يناير 2020 - 18:15

كتب : هاني العوضي

صورة جماعية لفريق الاتحاد السكندري قبل لقاء الإسماعيلي

أرسل مجلس إدارة الاتحاد السكندري خطابا اليوم الخميس إلى اتحاد الكرة متضمنا معاناة جميع الأندية من أخطاء الحكام في الدوري خلال الموسم الجاري.

وطلب مجلس إدارة الاتحاد في خطابه بضرورة عقد اجتماعا طارئا وعاجلا لرؤساء أندية الدوري لمناقشة الحلول للنهوض بمستوى التحكيم ورفع كفاءته.

كذلك طلب الاتحاد في خطابه بضرورة وضع تصور واضح وصريح لأعداد الجماهير المصرح لهم بدخول المباريات في الموسم الجاري ولا يتم فيه التمييز بين الأندية.

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يذكر أن الاتحاد أصدر بيانا رسميا أمس الأربعاء بعد إلغاء هدفا له في لقاء المقاولون العرب وطالب اتحاد الكرة بالتحقيق فيما وصفه "بمهزلة تحكيمية مكتملة الأركان من أجل حفظ حقوق الأندية".

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