العشري: لنا هدف شرعي 100% أمام بيراميدز.. هل نصمت أم نتكلم؟

تحدث طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود عقب انتصار فريقه على بيراميدز، مشيرا إلى "نستحق الانتصار بلا شك".

حرس الحدود انتصر على بيراميدز بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 11 من الدوري المصري.

وقال العشري: "بلا شك كنا نحتاج لهذا الانتصار. أداء اللاعبين في الفترة الأخيرة جيد ويستحقون الانتصار".

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت عقب المباراة "لنا هدف شرعي 100% في شباك بيراميدز".

وتابع "ماذا أقول عن التحكيم؟ هل نصمت أم نتكلم".

وسجل شرويدة هدفا في مرمى بيراميدز كان الثاني لفريقه في المباراة ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وأكمل العشري حديثه قائلا: "سعيد بأداء اللاعبين وبالتنظيم الدفاعي. فرضنا سيطرتنا دفاعيا وينقصنا الجانب الهجومي لكن أعذر اللاعبين بسبب ضغط المباريات".

وأردف "رغم ذلك حققنا 3 نقاط أمام فريق كبير. وتلك دفعة كبيرة لنا لاستكمال المشوار.

وأشار "هذا أول فوز على ملعبنا منذ مباراة بتروجت في الكأس، هذه مشكلة بالنسبة لنا، لقد تعادلنا مع طنطا ومصر، إنها لقاءات بست نقاط، ما يشفع للاعبين الأداء الجيد، ومن المهم أن نواصل بنفس المستوى ونستعد لمواجهة طلائع الجيش".

وتابع "لا أسمي خطتي طريقة دفاعية بل تنظيم دفاعي أمام فريق مميز يضم لاعبين يمكنهم صناعة الفارق في أي وقت، لذا يجب الحذر".

وأوضح في ختام تصريحاته "غيرت الخطة إلى 3-4-3 لتأمين دفاعنا لأنني توقعت أن يدفع مدرب بيراميدز بتبديلات هجومية لإدراك التعادل، ولاحت لنا فرص في المرتدات لم نستغلها".

بهذا الفوز حصد الحدود النقطة الـ14 في المركز التاسع في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد بيراميدز عند 16 نقطة في المركز الخامس.

وتعد تلك هي المباراة الثانية لأنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز في منصبه بعد تعيينه خلفا لسيباستيان ديسابر، وكانت مباراته الأولى ضد المصري في الكونفدرالية في دور المجموعات وفاز بنتيجة 2-1، وفي مباراته الأولى بالدوري المصري والثانية في مسيرته مع بيراميدز خسر من الحدود.

ويعد هذا هو الانتصار الثاني في تاريخ مواجهات حرس الحدود ضد بيراميدز، والأول له منذ عام 2014، إذ أنه واجه بيراميدز في 4 مواجهات خسر مرتين وتعادل مرتين.

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