رئيس المصري: خسرنا مبارياتنا بسبب الحكام.. وسنهدم استاد بورسعيد لتجديده

انتقد سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري أداء التحكيم في بطولة الدوري هذا الموسم.

وقال حلبية عبر قناة "أون سبورت" متحدثا عن فريقه: "كل المباريات التي خسرها المصري هذا الموسم بسبب التحكيم، ماذا نفعل؟".

وأضاف "لولا التحكيم لتواجد المصري في المركز الثاني أو الثالث بجدول الدوري".

وانتقل رئيس المصري للحديث عن مسيرة الفريق ومدربه إيهاب جلال، مشيرا إلى أنه "لم نختلف عن الموسم الماضي، نفس الجهاز الفني واللاعبين وحتى النتائج في بداية الموسم، وأثق أننا لن نبتعد عما حققناه في آخر أربعة مواسم".

وتساءل "لماذا يرحل الجهاز الفني طالما يحقق النتائج والأداء، لا نتعاقد مع أي مدير فني إلا بعد دراسة ولن نستغني عنه مجرد عدم التوفيق في مباراتين أو ثلاثة".

وشدد "نعيش أكثر المواسم استقرارا بحالة لا تتواجد بأي ناد في مصر، لا يتبقى للاعب أو مدرب مستحقات لدينا".

وكشف سمير حلبية عن خطط إيهاب جلال في سوق الانتقالات الشتوية، متما حديثه "يتبقى لنا 3 أماكن في القائمة، والجهاز الفني يريد التعاقد مع اثنين مساكين وصانع ألعاب".

في سياق آخر أعلن حلبية صدور قرارا بهدم استاد بورسعيد وإعادة تصميمه بشكل جديد.

وقال حلبية: "التنسيق جار بين وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد وإدارة النادي المصري بعدما تأكد من عدم جدوى أعمال ترميم مدرجات الملعب".

وأضاف "المحافظ كلف مكتب استشاري لعمل رسومات هندسية، وكذلك الوزير طالب كلف مكاتب استشارية أخرى، وتم الاتفاق على الرسومات الهندسية".

وواصل سمير حلبية "لولا فترة الإجازات، لكان من المفترض البدء في المشروع قبل انتهاء عام 2019 ".

ونوه "خلال أسبوع يوضع حجر الأساس وسيبدأ التنفيذ".

وأكد في ختام تصريحاته "نعم، سيتم هدم الاستاد بالكامل، وسيراعى أن تكون أشعة الشمس عمودية على الملعب وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

طالع أيضا

شرويدة لـ في الجول عن احتفال جوميز: أُحبه بشدة

الحدود يجد طريق الشباك والانتصارات أخيرا ضد بيراميدز

كاف يرسل طائرة خاصة لنقل صلاح وماني ومحرز إلى الغردقة

مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: انقسام في الإدارة حول الانسحاب من الدوري

طبيب الأهلي: رمضان يخضع لأشعة جديدة للاطمئنان على مدى شفائه من الإصابة