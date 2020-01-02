في الدرجة الثانية - فاركو بطل الدور الأول بعد تعادل مثير بين غزل المحلة والأولمبي

اختتمت منافسات الدور الأول من مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية وأسفرت عن تصدر فاركو المسابقة بعد 11 جولة وذلك عقب تعادل غزل المحلة والأولمبي بهدفين لكل منهما.

وكان غزل المحلة في حاجة للفوز من أجل تصدر المسابقة مع نهاية الدور الأول.

وأنهى فاركو الدور الأول برصيد 23 نقطة بينما حل غزل المحلة ثانيا برصيد 21 نقطة.

ونجح فريق الأولمبي في خطف التعادل من غزل المحلة في أول مباراة تحت قيادة محمد كيتا المدير الفني الجديد للفريق السكندري.

وتقدم عبده يحيى لفريق غزل المحلة في الشوط الأول قبل أن يتعادل علاء عبد العظيم من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني تقدم هشام بلحة مجددا لغزل المحلة في الدقيقة 49، وأهدر خالد الأخميمي ركلة الجزاء في الدقيقة 89 بعد طرد أحمد سعيد حارس مرمى الأولمبي، وتصدى له الحارس البديل عادل بكري.

وواصلت المباراة إثارتها بهدف محمد رمضان ليتعادل للأولمبي في الدقيقة 94.

أما المنصورة فحقق فوزه الثالث على التوالي تحت قيادة ياسر عبد الواحد، بعد الفوز على الرجاء بهدفين مقابل هدف واحد.

وارتفع رصيد المنصورة إلى 16 نقطة للتساوي مع الرجاء.

وأخيرا تعادل دكرنس مع بيلا سلبيا بدون أهداف على ملعب دكرنس ليرتفع رصيد الأخير إلى 15 نقطة أما رصيد بيلا فارتفع إلى 5 نقاط.

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