ميدو: أتمنى فتح باب الاستبدال.. وهذا سبب ابتعاد محمد إبراهيم

وجه أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للمقاصة رسالة استغاثة لمسؤولي اتحاد الكرة.

وصرح ميدو عبر قناة القاهرة والناس "لدينا أمل في فتح باب الاستبدال بلاعبين اثنين على الأكثر، هذا حدث في مواسم سابقة، كما أتفهم رؤية اللجنة الخماسية بشأن استكمال المسابقة بنفس الشروط التي بدأت بها".

واستدرك "لكن هناك أندية عديدة تحتاج لدعم بلاعبين جدد مثل المقاصة، لقد أغلقنا القائمة في بداية الموسم بخطأ إداري، نتحمله ونحاول تداركه".

وواصل المدير الفني للمقاصة "نتمنى أن يحدث التوافق وفتح باب الاستبدال، لم أقيد أيمن حفني بسبب مشكلة القيد في بداية الموسم".

وأتم تصريحاته "هذا الثنائي لا يشارك منذ 6 أشهر، حرام أن يغيب لاعب بتاريخ أيمن حفني عن الملاعب لعام كامل".

وفسر ميدو قراره بعدم الاعتماد على الثنائي أحمد عادل عبد المنعم ومحمد إبراهيم في الجولات الأخيرة من بطولة الدوري.

وصرح ميدو "أحمد عادل من الحراس المميزين في مصر، لكنه أصيب لشهر ونصف، ثم منحته فرصة أساسيا في مباراة طنطا، لكن بدا أنه غير جاهز أو لم يصل لأفضل مستوياته".

وأشار "في نفس الوقت، لدي محمود حمدي، فهو حارس مميز، وكان من نجوم مباراة الأهلي".

وأوضح ميدو "نجهز برنامجا بدنيا خاصا لأحمد عادل يبدأه اعتبارا من اليوم الخميس، ليعود لأفضل مستوياته، ويكون هناك منافسة في مركز حراسة المرمى، فهو لاعب مهم، ونتطلع لأن يكون في أفضل مستوى فني".

وواصل مدرب المقاصة "بالنسبة لمحمد إبراهيم، يتدرب بشكل جيد جدا، لكن غاب عنه التوفيق في بعض المباريات التي شارك بها، لقد بدأ أساسيا في عدة مباريات".

واستدرك "لدي عدة لاعبين مميزين، فهي نعمة ونقمة في نفس الوقت، بعد خسارة مباراة أو نتيجة سلبية يتم سؤالي عن المستبعدين، وكل مباراة لها رجالها وظروفها، ويتم السماح باستدعاء 18 لاعبا فقط".

وأتم تصريحاته "مثلا إذا تم استدعاء محمد إبراهيم، سيتم سؤالي أين صلاح عاشور وباولن فوافي".

وواصل الأهلي تحليقه بصدارة الدوري منفردا بالعلامة الكاملة برصيد 27 نقطة من 9 مباريات، بينما المقاصة في المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط من 11 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

ويلعب مصر المقاصة مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري المصري.

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