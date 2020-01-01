عبد الحفيظ يعلن موعد وصول بطاقة كهربا الدولية

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي موعد استلام البطاقة الدولية لمحمود عبد المنعم كهربا المنضم للفريق هذا الشتاء.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وقال عبد الحفيظ عبر إذاعة الشباب والرياضة "من المفترض أن تصل بطاقة كهربا غدا الخميس".

وأشار "اتحاد الكرة حل أزمة النادي المصري الذي استعلم عن بطاقة كهربا". (طالع التفاصيل)

وأوضح "الغرض من الاستعلام عن بطاقة لاعب عبر النظام الإلكتروني للانتقالات هو حفظ الحقوق إذا كانت الأوراق سليمة إما تعطيل قيد اللاعب ١٥ يوما".

وبسؤاله عن سبب عدم مشاركة وليد أزارو أمام مصر للمقاصة رد مدير الكرة بالأهلي "إنه قرار فني المدرب ريني فايلر يركز في عمله على 90 دقيقة، لأنه يدرك أنه يخوض المباراة بدون رمضان صبحي وأجايي وحسين الشحات الذي يعاني من إصابة في عضلات الحوض والبطن، وكان بحاجة للراحة في الأيام الأربعة الماضية".

وعن حقيقة وصول عرض سعودي للمهاجم المغربي رد عبد الحفيظ "لا أريد استباق الأمور".

وألمح "اقتربنا من الصفقة الثانية، لا داع للتسرع أو الاستعجال لأن الأمور التفاوضية تتغير من حين لآخر".

وأشار في ختام تصريحاته بالحديث عن البطاقة الصفراء التي نالها في لقاء المقاصة "لا أحب الكلام عن التحكيم، العصبية واردة في كرة القدم وتنتهي بمجرد انتهاء المباراة".

وفاز الأهلي على المقاصة بهدفين دون رد في الجولة الـ11 للدوري المصري.

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