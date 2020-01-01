ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر

الأربعاء، 01 يناير 2020 - 23:37

كتب : بسام أبو بكر

الأهلي - المقاصة - ميدو - فايلر

أوضح أحمد حسام ميدو المدير الفني لمصر للمقاصة أسباب مشادته الكلامية مع ريني فايلر مدرب الأهلي.

وفاز الأهلي على المقاصة بهدفين دون رد في الجولة الـ11 للدوري المصري.

وقال ميدو عبر برنامج مساء الأنوار: "لم تكن مشادة قوية ولكنها سوء تفاهم بيننا".

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وأضاف "عمرو مرعي سقط على الأرض وفايلر ظن أنه يتعمد إهدار الوقت لذلك كان يعترض على سقوطه ويشير لحكم المباراة".

وتابع "ولكني كنت أؤكد له أنني طوال مسيرتي التدريبية لا أطلب من أي لاعب إهدار الوقت بالسقوط أو بأي طريقة أخرى".

وأتم تصريحاته "وبعد المباراة صافحته وتحدثنا معا بشكل طبيعي وهو مدرب رائع وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة".

أوضح أحمد حسام ميدو المدير الفني لمصر للمقاصة أسباب مشادته الكلامية مع ريني فايلر مدرب الأهلي.

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