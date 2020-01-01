أفشة: لم نحقق شيئا بعد فالمشوار طويل.. ولا يحق لي الحديث عن السعيد

يرى محمد مجدي أفشة لاعب وسط الأهلي إن البداية القوية لفريقه في بطولة الدوري لا تعني شيئا فالمشوار مازال طويلا، كما رفض الحديث عن مقارنته بعبد الله السعيد لاعب الأهلي الأسبق وبيراميدز الحالي.

وفاز على الأهلي على المقاصة بهدفين دون رد محققا فوزه التاسع على التوالي في بطولة الدوري وكان أفشة قد سجل الهدف الثاني.

وقال أفشة عقب المباراة على قناة أون سبورت: "لم نحقق شيئا بعد، المشوار طويل".

وتابع "ما زلت لاعبا صغيرا عمره 23 سنة، وأحاول تدريجيا التأقلم مع أجواء اللعب في الأهلي، ويتحقق ذلك بمساعدة زملائي الكبار بالفريق".

وواصل "أبارك للاعبين والجماهير، قدمنا مباراة جيدة وحققنا فوزا مستحقا، كل المباريات صعبة، كل فريق يريد أن يكون أول من يفوز علينا".

وأضاف أفشة "تنتظرنا مباراة مهمة بعد 3 أيام ضد نادي مصر، وحظ أوفر لفريق المقاصة".

وبالحديث عن مقارنته بعبد الله السعيد وسد فراغ رحيل اللاعب قال أفشة: "لا يصح لي الحديث عن لاعبين أخرين، عبد الله السعيد لاعب كبير وأخ بالنسبة لي".

وتابع "أنفذ تعليمات المدير الفني وأحاول بذل كل شيء مع الفريق، والإشادة بالنسبة لي أمر رائع بالطبع".

وأوضح "المدير الفني ريني فايلر لا يتحدث كثيرا، بل يصحح الأخطاء سريعا وبهدوء بين الشوطين، لذا نلاحظ تحسن الأداء في الشوط الثاني".

وختم تصريحاته "كما أن سياسة التدوير التي يطبقها مهمة، وتساعد أن يقدم كل لاعب أقصى جهد، إراحتي في المباراة السابقة، شعرت بتأثيره الإيجابي علي أمام المقاصة".

اقرأ أيضا:

فايلر: ذهنيا لم نكن بأفضل حالة في الشوط الأول

حسن حمدي يكشف حديث مبارك للعفو عن الحضري

الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب بتركي آل الشيخ

ميدو: لن أستقيل من تدريب المقاصة

التاسع على التوالي هدية العام الجديد.. الأهلي يهزم المقاصة

عبد الحفيظ: ناد مصري آخر استعلم عن موقف كهربا بمستندات غير صحيحة