عبد الحفيظ: قبل 4 سنوات أخبرت أفشة أنه سينضم لـ الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن توقعه انضمام محمد مجدي "أفشة" الانضمام للقلعة الحمراء قبل 4 سنوات.

وقال عبد الحفيظ: "أفشة لاعب مميز وقبل التعاقد معه ونحن نعرفه جيدا ونعرف قدراتة الرائعة".

وأضاف "قبل 4 سنوات قابلت أفشة في إحدى المباريات بملعب بتروسبورت وأخبرته وقتها أنه سينضم للأهلي في أحد الأيام، والأمر تحقق بالفعل".

وأتم "أفشة لاعب رائع ويقدم مستوى مميز مع الأهلي ويؤدي أدوار هامة في الملعب بتعليمات من الجهاز الفني للفريق".

وسجل أفشة هدفا في فوز الأهلي بثنائية على مصر للمقاصة في الجولة الـ11 للدوري المصري.

أفشة انضم للأهلي في الصيف الماضي قادما من بيراميدز.

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