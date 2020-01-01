عبد الحفيظ: قبل 4 سنوات أخبرت أفشة أنه سينضم لـ الأهلي

الأربعاء، 01 يناير 2020 - 23:09

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة - أفشة

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن توقعه انضمام محمد مجدي "أفشة" الانضمام للقلعة الحمراء قبل 4 سنوات.

وقال عبد الحفيظ: "أفشة لاعب مميز وقبل التعاقد معه ونحن نعرفه جيدا ونعرف قدراتة الرائعة".

وأضاف "قبل 4 سنوات قابلت أفشة في إحدى المباريات بملعب بتروسبورت وأخبرته وقتها أنه سينضم للأهلي في أحد الأيام، والأمر تحقق بالفعل".

أخبار متعلقة

معلول في عيده ميلاده: أي لاعب يتمنى إنهاء مسيرته مع الأهلي ميدو: لن أستقيل من تدريب المقاصة فنتائج الدوري متغيرة.. أبارك للأهلي وأشكر لاعبي فريقي مؤتمر فايلر: ذهنيا لم نكن بأفضل حالة في الشوط الأول.. سعيد بتأثير تبديلاتي عبد الحفيظ: ناد مصري آخر استعلم عن موقف كهربا في اتحاد الكرة بمستندات غير صحيحة

وأتم "أفشة لاعب رائع ويقدم مستوى مميز مع الأهلي ويؤدي أدوار هامة في الملعب بتعليمات من الجهاز الفني للفريق".

وسجل أفشة هدفا في فوز الأهلي بثنائية على مصر للمقاصة في الجولة الـ11 للدوري المصري.

أفشة انضم للأهلي في الصيف الماضي قادما من بيراميدز.

اقرأ أيضا:

فايلر: ذهنيا لم نكن بأفضل حالة في الشوط الأول

حسن حمدي يكشف حديث مبارك للعفو عن الحضري

الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب بتركي آل الشيخ

ميدو: لن أستقيل من تدريب المقاصة

التاسع على التوالي هدية العام الجديد.. الأهلي يهزم المقاصة

عبد الحفيظ: ناد مصري آخر استعلم عن موقف كهربا بمستندات غير صحيحة

أفشة الدوري المصري سيد عبد الحفيظ

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-1-2020.. الزمالك وليفربول 28 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ يعلن موعد وصول بطاقة كهربا الدولية 57 دقيقة | الدوري المصري
أفضل احتفال بالعام الجديد.. مدفع أرسنال يغتال شياطين مانشستر 59 دقيقة | أوروبا
جوارديولا: قد ننهي الموسم في المركز السابع أو الثامن.. وأجويرو لا يمكن الاستغناء عنه ساعة | الدوري الإنجليزي
ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر ساعة | الدوري المصري
بيان رسمي - الإسماعيلي: نعاني من ظلم تحكيمي طويل.. ونطالب بعد تكرار تلك "المهزلة" ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لاعب الأهلي بعد الوقوف على الكرة ضد الزمالك: أُجبرت على ذلك.. ليست تقليلا منهم 2 حكم نهائي مونديال الأندية يكشف ما قاله لـ صلاح عند إنذاره 3 مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن 4 الزمالك: أحذية اللاعبين "تاهت" وهذا ما فعلناه.. هناك حملة ضدنا والدليل سيتي والأهلي

قد ينال إعجابك