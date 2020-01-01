معلول وأفشة يتقدمان لـ الأهلي بثنائية أمام المقاصة في 5 دقائق

تقدم الأهلي على مصر للمقاصة بهدفين دون رد في 5 دقائق فقط بعد صمود الفريق الفيومي لمدة 74 دقيقة.

ونجح علي معلول ظهير أيسر الأهلي في التقدم لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 74 من المباراة.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء بعد عرضية جيرالدو التي ارتطمت الكرة في يد أحمد ياسين مدافع المقاصة.

وسجل معلول ركلة الجزاء بطريقته المعتادة مما دفع لاعبو المقاصة للاعتراض على حكم المباراة، لكنه احتسب الهدف في النهاية.

وساهم معلول في 6 أهداف حتى الآن مع الأهلي في الدوري هذا الموسم إذ صنع 4 أهداف وسجل هدفين.

وبعد 5 دقائق نجح الأهلي في إضافة الهدف الثاني عن طريق محمد مجدي أفشة بعد تمريرة رائعة من أليو ديانج.

وفي الدقيقة 84 احتسب أمين عمر ركلة جزاء بعد عرقلة رامي ربيعة لميدو جابر، لكن الحكم المساعد أبلغه بلمسة يد قبل سقوط ميدو جابر ليلغي الهدف.

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