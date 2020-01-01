أجايي يتكفل بكل شيء في غياب حجازي.. التعادل يحسم قمة وست بروميتش وليدز

الأربعاء، 01 يناير 2020 - 21:17

كتب : FilGoal

وست بروميتش ألبيون - ليدز يونايتد - الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة وست بروميتش ألبيون وليدز يونايتد في قمة الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "شامبيونشيب".

أحمد حجازي غاب عن المشاركة الأساسية مع وست بروميتش بعدما خاض المباراتين الأخيرتين أمام برنسيلي وميدلسبروه.

المدافع النيجيري جونيور أجايي تكفل بهدفي المباراة، إذ تقدك لصالح وست بروميتش بهدف في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء.

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وفي الشوط الثاني بالدقيقة 52 سجل هدفا بالخطأ في مرماه مُعدلا النتيجة لصالح الضيوف.

فوز ظل به صراع الصدارة كما هو، ليدز يونايتد تحت قيادة مارسيلو بيلسا يتفوق على وست بروم بفارق الأهداف فقط بعدما تساوى الفريقين برصيد 52 نقطة في الصدارة.

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