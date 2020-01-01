تشكيل قمة الجولة – يونايتد بكل أسلحته المتاحة.. وأوباميانج ولاكازيت وأوزيل أساسيون

أعلن أولي جونار سولشاير وميكيل أرتيتا مدربا مانشستر يونايتد وأرسنال تشكيلات فريقيهما في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم الأربعاء.

ويستضيف أرسنال منافسه يونايتد في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي في ملعب الإمارات.

ويحتل يونايتد المركز الخامس بـ31 نقطة، أما أرسنال فياتي في المركز الـ13 بـ24 نقطة.

وجاء تشكيل يونايتد كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: لوك شاو- هاري ماجواير- فيكتور ليندلوف- آرون وان بيساكا

في الوسط الدفاعي: فريد- نيمانيا ماتيتش

في الوسط الهجومي: ماركوس راشفورد- جيسي لينجارد- دانييل جيمس

في الهجوم: أنتوني مارسيال

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من سيرجيو روميرو وفيل جونز وبراندون ويليامز وآشلي يونج وأندرياس بيريرا وخوان ماتا وماسون جرينوود.

أما تشكيل أرسنال فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: بيرند لينو

في الدفاع: سياد كولاسيناك- ديفيد لويز- سوكراتيس- ميتلايند نايلز

في الوسط: لوكاس توريرا- جرانيت تشاكا- مسعود أوزيل- نيكولاس بيبي- بيير إيمريك أوباميانج

في الهجوم: ألكسندر لاكازيت

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من مارتينيز وروب هولدنج وداني سيبايوس وماتيو جيندوزي وويلوك ونيلسون وبوكايو ساكا.

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