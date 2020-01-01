ضغط الأعياد؟ 8 إصابات في الدوري الإنجليزي.. ونيوكاسل يحتفظ بنصيب الأسد

الأربعاء، 01 يناير 2020 - 20:17

كتب : FilGoal

إصابة هاري كين

ضغط مباريات الأعياد ترك أثره في الدوري الإنجليزي اليوم بـ 8 إصابات ضمن مباريات الجولة الـ 21 من المسابقة خلال 5 مباريات فقط.

الإصابات في اليوم الأول من عام 2020 لم تتوقف وكان نيوكاسل يونايتد أكبر الخاسرين بإصابة 4 لاعبين وهو ما قاد ستيف بروس المدير الفني لجيوش المدينة لإكمال اللقاء بـ 10 لاعبين في آخر 39 دقيقة أمام ليستر سيتي.

في المقابل هاري كين مهاجم توتنام الإنجليزي سجل هدفا تم إلغاءه بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو وتعرض للإصابة خرج بسببها في الدقيقة 73.

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كين الذي شارك في 4 مباريات كاملة خلال 11 يوما خرج وحل أريك لاميلا بدلا منه في المباراة التي شهدت خسارة الديوك أمام ساوثامبتون.

ووفقا لجوزيه مورينيو في تصريحاته عقب نهاية اللقاء عن إصابة قائده: "إصابة أربطة الركبة دائما ما تكون سلبية، هل الإصابة قوية أم لا، لا أستطيع أن أُحدد".

Kane limped off after at St Mary's after 75 minutes

أما نيوكاسل كان أكثر الخاسرين رقميا وفنيا أمام ليستر سيتي، في الشوط الأول أجرى ستيف بروس تغييرين اضطراريين بخروج كل من يترو ويليامز وخافيير مانكوييو ومع بداية الشوط الثاني تم تبديل جونجو تشيلفي.

3 تغييرات كاملة والأسوأ حدث بإصابة المدافع فابيان شار مبكرا ما وضع مدربه في مأزق وأدى للخسارة بنتيجة 3-0 أمام ليستر سيتي.

وفي افتتاح الجولة تعرض توم هيتون حارس أستون فيلا أثناء محاولة التصدي لرأسية كريس وود مهاجم بيرنلي للإصابة في الدقيقة 80.

Tom Heaton lies on the turf after picking up an injury in the second half

وبعد 5 دقائق خرج من أرضية الملعب بسبب إصابة في الركبة، وسبق هيتون مهاجم الفيلانز ويسلي الذي خرج بسبب تدخل قوي من مدافع بيرنلي بين مي.

وأعلن جراهام بوتر مدرب برايتون إصابة مدافعه دان بيرن بكسر في الترقوة ما سيبعده عن الملاعب من 6 إلى 8 أسابيع.

Dan Burn receives treatment before being substituted with an injury

كل هذا ويتبقى 3 مباريات تُقام اليوم، ثم مباراة شيفيلد يونايتد أمام ليفربول في ختام الجولة غدا الخميس.

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