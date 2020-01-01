تقرير: الخطوة الأولى.. ريال مدريد تواصل مع ممثلي ماني

الأربعاء، 01 يناير 2020 - 11:11

كتب : FilGoal

ماني

قال موقع Le10 Sport الفرنسي إن ريال مدريد تواصل مع ممثلي ساديو ماني نجم ليفربول بشأن انتقال الأخير إلى الفريق الإسباني في الصيف المقبل.

ساديو ماني

النادي : ليفربول

ريال مدريد

اهتمام ريال مدريد بقائد السنغال ليس وليد اللحظة، في وقت سابق ذكرت تقارير أن فريق ميرينجي يتمنى الحصول على خدمات اللاعب البالغ عمره 27 عاما.

وماني، بطل دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في 2019، يمتد عقده مع ليفربول إلى 2023.

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أداؤه الاستثنائي في العام المنصرم جعله خامسا في ترتيب جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم.

وجاء رابعا في ترتيب الكرة الذهبية.

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وماني أحد العناصر التي لا غنى عنها في صفوف بطل أوروبا، وتألقه البارز في السنوات الأخيرة مع ليفربول جعله محط اهتمام أندية عديدة ريال مدريد أحدها.

وشارك ماني في 27 مباراة بالموسم الحالي مع ليفربول وسجل 14 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويواجه ضيفه شيفيلد يونايتد يوم الخميس في الجولة 21 من البطولة.

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