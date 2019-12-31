رايولا: على جماهير ميلان الاعتذار لي.. وكيف يحصل على العمولة

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 - 18:56

كتب : FilGoal

مينو رايولا

طالب مينو رايولا وكيل اللاعبين جماهير ميلان بالاعتذار له ولا يوافق على أنه يحصل على نسبة عمولة كبيرة كما يقول البعض.

رايولا تحدث لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية عن كيفية حصوله على عمولة من الصفقة قائلا: "ما أحصل عليه يعتمد على راتب اللاعب، مثل أي شخص فأنا لا أوجه مسدسا إلى وجه أي شخص".

وتابع "بالطبع هذا يؤثر على سوق الانتقالات، فأنا لا أريد أن أجد نفسي يوم 29 أغسطس (اليوم قبل الأخير من الانتقالات) ما زلت أفكر فيما احتاج القيام به".

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وأردف "نقطة العمولة هي: هل أحصل على الكثير من الأموال، أو أكثر من اللازم؟ أوافق على الحصول على الكثير من الأموال، اليوم أكبر ناد ثروته 4 مليار دولار، المال أصبح جزءا من العرض، لكنها ليست ما يحركني".

وهاجم رايولا إدارة مانشستر يونايتد في نفس الحوار (طالع التفاصيل).

وعن طلبه الاعتذار من جماهير ميلان "عليهم ذلك لـ جانلويجي دوناروما وأنا لأنني كنت على صواب، كنت أريد رحيله لناد آخر لأنني لم أثق بمُلاك ميلان الصينيين كما لم أثق بأريك توهير مالك إنتر الأسبق، وكان رأيي صحيحا".

وأتم "قد لا أكون صحيحا في بعض الأوقات لكن هدفي هو تعظيم مسيرة اللاعبين".

دوناروما كان قريبا منذ عامين من الرحيل عن ميلان لكن ضغط الإدارة والجماهير جعّل الحارس يُجدد مقابل 6 مليون يورو في الموسم.

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