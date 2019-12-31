رايولا: لن أجلب أي لاعب لـ مانشستر يونايتد.. سيفسد حتى بيليه ومارادونا ومالديني

قال مينو رايولا وكيل اللاعبين إنه لن يجلب أي من وكلائه إلى مانشستر يونايتد، واصفا النادي بأنه سيفسد أي لاعب حتى لو كان دييجو مارادونا أو بيليه أو باولو مالديني أساطير كرة القدم، وذلك في تصريحات لصحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية.

وصرح رايولا: "اليوم لن أجلب أي لاعب يخصني إلى مانشستر يونايتد".

وأضاف "ذلك النادي كان سيفسد دييجو مارادونا وبيليه وباولو مالديني لو انضموا إليه حاليا".

وأكمل "بوجبا بحاجة لفريق مثل يوفنتوس".

التصريحات تناقلتها عدد من الصحف الإنجليزية والتطبيقات الإخبارية، عن الصحيفة الإيطالية، وبالطبع صحيفة "مترو" كانت لها الأسبقية.

فيما بعد تم مسح التصريحات من على موقع الجريدة الإيطالية بعد موجة غاضبة من جماهير مانشستر يونايتد. (طالع رابط الخبر الممسوح)

وكان رايولا قد صرح في وقت سابق يوم الإثنين عن أن بوجبا لن يرحل في يناير عن مانشستر يونايتد.

وقال وكيل اللاعبين الإيطالي: "قد يستمر بوجبا في يونايتد للعام المقبل، لكن أتمنى أن يكون ذلك في ناد يقاتل من أجل الدوري ودوري الأبطال كذلك".

وواصل "هل هذا غريب؟ هل أنا الوحيد الذي أبدى قلقه؟ ألم يقلق الملاك؟ أعتقد أن كل من يحب مانشستر يونايتد قلق حيال ذلك الأمر".

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