جوارديولا يزف أخبارا سعيدة لجماهير سيتي

زف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أخبارا سعيدة لجماهير فريقه بشأن عودة المصابين.

سيتي يعاني في الدوري الإنجليزي إذ يحتل المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة إيفرتون: "أحب أن أرى جميع اللاعبين في فريقي متاحين، لا أحب أن أرى أي لاعب مصاب".

وأضاف المدرب الإسباني "جون ستونز وديفيد سيلفا أصبحا جاهزين للمشاركة في المباريات".

وأكمل "ليروي ساني لازال يتعافى من الإصابة، أما باقي الأخبار سعيدة، فإيمريك لابورت يتحسن الآن وبدأ في التدرب منفرداً".

وأضاف "لا أعرف كم من الوقت متبقي حتى يعود لابورت للمباريات، لكن بعد أسبوع أو 10 أيام يمكن أن ينضم للتدريبات الجماعية".

وعن مواجهة التوفيز أوضح "إيفرتون يبقى إيفرتون، أحد أكبر الفرق التاريخية في إنجلترا، ويمتلك لاعبين أصحاب جودة رائعة".

وواصل "هو اختبار صعب لنا خاصة مع وجود مدرب جديد لديه جودة وإمكانيات مثل كارلو أنشيلوتي وقيادته لهم للفوز في آخر مباراتين".

وأتم جوارديولا "عودة أنشيلوتي أمر جيد للغاية للكرة الإنجليزية، أنا متأكد من إمكانية نجاحه".

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