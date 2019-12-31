في الدرجة الثانية – سعد فاروق لـ في الجول: استقالتي من تدريب النجوم قرار نهائي

قال سعد فاروق المدرب السابق للنجوم إن استقالته من تدريب الفريق قرار نهائي.

وصرح فاروق لـFilGoal.com: "استقالتي قرار نهائي، ولا نية حاليا للعودة".

وشدد "عدد المباريات في دوري الدرجة الثانية صار قليلا، والتفكير في دوري المحترفين الذي سيلعب في الموسم المقبل من مجموعة واحدة أربك الجميع".

وأردف "دربت الفريق في 3 جولات، وهدفي كان تحسين العامل البدني لدى اللاعبين".

وأكمل "تعادلنا في مباراة وخسرنا مباراتين. الفريق في حاجة لتطوير العامل البدني رغم امتلاكه لعروض مميزة".

وأتم "3 لاعبين فقط من الناشئين في النجوم يستطيعون حجز مكانا أساسيا بالفريق الأول، والباقي يحتاج لعمل كبير على المستوى البدني والفني والذهني".

ويحتل النجوم المركز التاسع في مجموعة القاهرة بـ11 نقطة من 10 مباريات.

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