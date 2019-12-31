رغم توقيع العقود.. مينامينو لن يلعب مع ليفربول ضد شيفيلد

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 - 14:59

كتب : FilGoal

تاكومي مينامينو

لن يستطيع تاكومي مينامينو جناح ليفربول الجديد المشاركة في لقاء الفريق ضد شيفيلد يونايتد يوم الخميس المقبل رغم توقيعه على عقود انضمامه للريدز.

وأعلن نادي ليفربول الأسبوع الماضي، ضم مينامينو الجناح الياباني لفريق ريدبول ساليزبورج النمساوي، بداية من شهر يناير بعدما أكمل إجراءات الكشف الطبي ووقع على العقود.

وأفاد الاتحاد الإنجليزي في بيان: "اللاعبون الذي ينضمون لفرقهم الجديدة يومي 1 و2 يناير لن يستطيعوا المشاركة في مباريات الجولة 21".

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وأضاف البيان "هؤلاء الللاعبون يمكنهم المشاركة في الجولات التالية، حيث يُسمح للأندية بإجراء تغييرات على قوائم فرقهم طوال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير".

وتقام 9 مباريات من الجولة يوم 1 يناير، على أن يقام اللقاء الأخير في الجولة بين ليفربول وشيفيلد يونايتد في اليوم التالي.

سيكون مينامينو متاحا للمشاركة في لقاء إيفرتون بكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

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