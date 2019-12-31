مران الزمالك - عودة كاسونجو وانتظام شيكابالا وعبد الله جمعة

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 - 12:25

كتب : FilGoal

الزمالك - القطن التشادي

تدرب كابونجو كاسونجو مع فريق الزمالك لأول مرة في الموسم الحالي رغبة من المدرب باتريس كارتيرون أن يحافظ اللاعب على لياقته البدنية.

وخرج اللاعب المنتمي للكونغو الديموقراطية من قائمة الزمالك للموسم الحالي ولم يحسم النادي مصيره بعد.

وشارك في التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء اللاعبان محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبد الله جمعة بعد تعافيهما من الإصابة.

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وفضل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون إراحة محمد عبد الغني الذي لن يشارك أمام أسوان يوم الخميس بسبب الإيقاف.

وخضع حازم إمام لتدريبات تأهيلية بسبب إصابته بشد في عضلة السمانة حرمه من مواجهة زيسكو يونايتد في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا حين تعادل الزمالك بهدف لمثله يوم السبت.

واستمر التأهيل المنفرد لمحمود عبد الرحيم "جنش" حارس الفريق الغائب عن الملاعب منذ يونيو الماضي.

وغاب محمد عبد الشافي عن المران بإذن من الجهاز الفني بسبب استقباله مولود جديد.

ويستضيف الزمالك فريق أسوان في الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز.

ويأمل الفارس الأبيض استعادة انتصاراته في البطولة بعدما خسر 7 نقاط في آخر 3 مواجهات.

ويحتل الزمالك المركز السابع في ترتيب الدوري ورصيده 15 نقطة بعد خوضه لتسع مباريات.

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