كلوب: نقاتل بكل ما لدينا ولا نبحث عن الأعذار

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 - 12:17

كتب : FilGoal

ليفربول - ليستر سيتي

أسهب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في الإشادة بلاعبيه في ظل التفوق الكبير الذي يظهره الفريق في الدوري الإنجليزي.

الفوز الأخير على وولفرهامبتون، جعل الفارق بين الريدز في الصدارة وليستر أقرب الملاحقين 13 نقطة، مع تحقيق إنجاز بعدم الهزيمة طيلة عام كامل.

وقال كلوب لموقع ناديه: "أنا فخور بكل اللاعبين، وأتمنى أن تفخر الجماهير أيضاً. كما قلت من قبل، الموسم لم ينته بعد. أظهر الأولاد في أكثر من مناسبة أننا نقاتل بكل ما لدينا".

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ويستعد ليفربول لخوض مباراتين مقبلتين على ملعب أنفيلد، الأولى ضد شيفيلد يونايتد في الدوري يوم الخميس ثم إيفرتون في الكأس يوم الأحد.

وأضاف "يجب أن تكون المباريات على ملعبنا ميزة. المواجهة الأخيرة كانت معركة، ومن الواضح أننا خضناها معاً وفي النهاية فزنا بها".

وأوضح مدرب بروسيا دورتموند السابق "الأمر صعب للغاية، ولكن لا يشكو أحد من ذلك".

وأتم "نحن لا نبحث عن الأعذار. هؤلاء الأولاد يبذلون كل ما لديهم، وهذا ما سنفعله في الثاني من يناير أمام شيفيلد".

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