كلوب: شاكيري سيغيب لمدة 10 أيام

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول مدة غياب جناحه جيردان شاكيري بسبب إصابة بسيطة تعرض لها.

شاكيري غاب عن مباراة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي التي انتهت بانتصار الريدز بهدف دون مقابل.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "شاكيري كان من المفترض أن يبدأ مباراة وولفرهامبتون يوم الأحد ولكنه شعر بأنه لم يكن على ما يرام".

وأضاف المدرب الألماني "هو الآن مصاب وقد تمتد مدة غيابه لأسبوع أو 10 أيام".

وبذلك يغيب شاكيري عن مباراة الفريق ضد شيفيلد يونايتد في الدوري يوم الخميس، ثم مباراة إيفرتون في كأس إنجلترا يوم الأحد المقبل.

وقد يعود اللاعب قبل مباراة توتنام في الدوري يوم 11 يناير المقبل.

الدولي السويسري عانى من الإصابات هذا الموسم إذ شارك في 9 مباريات فقط.

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