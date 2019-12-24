عقوبات الانضباط: منع مرتضى من أي نشاط رياضي لـ3 مباريات.. وتوبيخ عبد الحفيظ

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 13:08

كتب : عاطف شادي

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن منع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لـ 3 مباريات، وتغريمه 100 ألف جنيه.

وذكر الاتحاد المصري أن المنع جاء بسبب "تصريحاته المسيئة ضد رئيس لجنة الحكام، وحكم مباراة الزمالك وسموحة".

واكتفى الزمالك بالتعادل 0-0 أمام سموحة يوم الجمعة الماضي في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

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كما أعلنت لجنة الانضباط عن توبيخ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم، وحذره بفرض عقوبة في حالة تكرار ذلك.

وتم منع فرج عامر رئيس نادي سموحة من ممارسة أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة مباراة واحدة، وتوقيع غرامة 50 ألف جنيه عليه "لتصريحاته المسيئة لطاقم الحكام الذي أدار مباراته ضد أسوان" يوم الأحد 15 ديسمبر الماضي.

كما أوقفت مجدي عبد العاطي المدير الفني لـ أسوان لمباراتين لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد لجنة الحكام.

وإيقاف علاء الدين مصطفى سالم مدلك فريق المصري 4 مباريات، وغرامة 50 ألف جنيه، لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز.

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