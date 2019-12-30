استبعاد باهر المحمدي "لأسباب تأديبية" من قائمة الإسماعيلي أمام إنبي

خرج باهر المحمدي قائد الإسماعيلي من قائمة فريقه استعدادا لمواجهة إنبي بسبب الأزمة الأخيرة التي نشبت بين اللاعب وناديه.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة إنبي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الـ 11 من الدوري المصري.

الجهاز الفني للإسماعيلي أعلن عن قائمة الفريق استعدادا للمواجهة. قائمة شهدت استبعاد باهر المحمدي "لأسباب تأديبية" وانضمام محمد عمار بدلا منه، حسبما كشف النادي عبر موقعه الرسمي.

وكشف باهر المحمدي في وقت سابق رغبته في الرحيل عن صفوف الإسماعيلي بسبب هجوم الجماهير عليه". (طالع التفاصيل)

وقرر مجلس الإدارة تحويل اللاعب للتحقيق قبل أن يُغرمه 200 ألف جنيه لعدم امتثاله للتحقيق. (طالع التفاصيل)

وجاءت قائمة الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي.

الدفاع: محمود البدري – أحمد أيمن – أسامة إبراهيم – إبراهيم أبو اليزيد – محمد عمار – محمد هاشم.

الوسط: محمود دونجا – محمد مخلوف – عماد حمدي – محمد بيومي – بيكيتي سيلفا – همام طارق – عبد الرحمن مجدي – محمد حمدي زكي – محمد صادق.

الهجوم: حازم مرسي – محمد الشامي – وجيه عبد الحكيم.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة من 10 مباريات.

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