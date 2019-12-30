بعد أكثر من واقعة مثيرة للجدل.. توجهيات جديدة لتقنية الـVAR في إنجلترا

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 - 22:04

كتب : FilGoal

الـ VAR في الدوري الإنجليزي

أصدر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم المسؤول عن وضع وتعديل قوانين اللعبة حول العالم تعليمات جديدة بشأن طريقة تطبيق تقنية التحكيم بالفيديو (VAR) في الدوري الإنجليزي.

وشهد الدوري الإنجليزي الكثير من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل من انطلاق الموسم الحالي مع تطبيق تقنية الـVAR أخرها يوم أمس في مباراتي ليفربول ضد ولفرهامبتون، ومانشستر سيتي مع شيفيلد يونايتد.

ونقلت صحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية بيان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي جاء فيه أنه لا يجب استخدام الـVAR إلا في حالات التسلل الواضحة للجميع، وفقا لما جاء على لسان لوكاس برود الأمين العام للمجلس.

أخبار متعلقة

تقرير: اعتقال لاعب في الدوري المغربي بعد مواجهة الرجاء بعد السقوط بـ9-0 كيف يسير ساوثامبتون نحو تغيير موسمه للأفضل تقرير إيطالي: إنتر يتراجع عن ضم جيرو.. وينتظر عودة سانشيز بعد 9 مباريات فقط.. رسميا – لوك إيميل يرحل عن الدوري الجنوب إفريقي سكاي: كيف يفكر أرسنال في انتقالات يناير.. أسماء عديدة على طاولة أرتيتا

وقال الأمين العام: "مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم سيعيد إصدار توجيهات بشأن الحالات التحكيمية التي يتدخل بها الـVAR بعد الاجتماع ربع السنوي في نهاية فبراير المقبل".

وأضاف "بشكل عام ستكون نتيجة الاجتماع توجيه النصحية أن التكنولوجيا لا يمكنها أن تصدر حكما نهائيا بشأن حالات التسلل، وأن الاعتماد على الـVAR فقط لتصحيح الأخطاء الواضحة مثل عدم رؤية ما إذا كانت الكرة عبرت خط المرمى أم لا".

وأكمل "لا يجب أن يهدر وقتا طويلا من المباراة للبحث والتدقيق في شيء هامشي".

وشدد في نهاية تصريحاته "إذا كان هناك شيء ما غير واضح من النظرة الأولى، فهو أمر غير واضح ولا يجب أخذه بعين الاعتبار، والنظر إلى زاوية كاميرا واحدة ورؤية الحالة هو الطبيعي، ولكن النظر إلى 15 كاميرا أخرى وإعادة الحالة من زوايا مختلفة للعثور على شيء غير موجود على الإطلاق ليس هذا سبب الاعتماد على تقنية الـVAR في كرة القدم".

وشهدت مباراة ليفربول وولفرهامبتون حالة مثيرة للجدل بالغاء هدفا في شباك الريدز بسبب التسلل.

وفي ذلك الإطار قال كونور كادي قائد ولفرهامبتون: "إنه لأمر فظيع بالنسبة لي ما حدث، يقول لي الكثير من الناس أنهم اتخذوا القرار الصحيح ولكن ما هو هذا القرار، أن اللاعب متسلل بإصبع القدم أو بشيء من هذا القبيل؟ إنه أمر غريب على كرة القدم".

شارك في استفتاء FilGoal.com لاختيار الأفضل في 2019

طالع أيضا

في 30 صورة - الكرة المصرية في عقد

تطور جديد في أزمة الزمالك والنقاز

كيف يفكر الأهلي في مستقبل فايلر

جديد أزمة باهر المحمدي والإسماعيلي

أمران يعطلان انتقال إليكي للأهلي

الدوري الإنجليزي

نرشح لكم

أخر الأخبار

في مفاجأة للصحفيين.. مورينو يتحدث بالفرنسية في مؤتمر تقديمه كمدرب لـ موناكو 12 دقيقة | أوروبا
الانضباط تلغي عقوبة فرج عامر وتقلص إيقاف إبراهيم حسن وتعاقب العشري 13 دقيقة | الدوري المصري
استبعاد باهر المحمدي "لأسباب تأديبية" من قائمة الإسماعيلي أمام إنبي 36 دقيقة | الدوري المصري
بعد أكثر من واقعة مثيرة للجدل.. توجهيات جديدة لتقنية الـVAR في إنجلترا 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تغريم باهر المحمدي 200 ألف جنيه لعدم الامتثال للتحقيق في الإسماعيلي 48 دقيقة | الدوري المصري
الترجي يعلن إصابة 3 لاعبين ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 هل يتقابل الأهلي والزمالك 4 مرات في 18 يوما؟ 2 لاعب الأهلي بعد الوقوف على الكرة ضد الزمالك: أُجبرت على ذلك.. ليست تقليلا منهم 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا رئيس الزمالك بإيقافه.. هذا ما سيحدث 4 مرتضى منصور: لا نسجل الأهداف بسبب السحر.. وفايلر لا يصدق نفسه

قد ينال إعجابك