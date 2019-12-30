الترجي يعلن إصابة 3 لاعبين

أعلن نادي الترجي عن تعرض 3 من لاعبيه لإصابات عضلية خلال مباراة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا.

وذكر الترجي عبر صفحته على فيسبوك إصابة خليل شمام، وسامح الدربالي، وكوامي بونسو، وابتعادهم عن الملاعب لـ 3 أسابيع.

وكان الترجي قد اكتفى بالتعادل 0-0 أمام ضيفه فيتا كلوب الأنجولي في الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة الماضي.

ويحتل الترجي حامل اللقب في آخر موسمين صدارة مجموعته الرابعة برصيد 7 نقاط، ويتواجد في المركز الخامس في الدوري المغربي مع 5 مباريات مؤجلة.

ومن المنتظر أن يلعب الترجي أمام الزمالك في كأس السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، مباراة يُنتظَر أن يستعيد فيها الثلاثي المصاب.

ويحل الترجي ضيفا على فيتا كلوب يوم 11 يناير، قبل أن يستقبل الرجاء البيضاوي يوم 24 من الشهر نفسه، فيما يختتم دور المجموعات بالارتحال إلى الجزائر لمواجهة شبيبة القبائل نهاية الشهر.

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