الزمالك يعلنها: الجهات الأمنية وافقت على انطلاق قناة النادي

وافقت الجهات الأمنية على انطلاق قناة الزمالك، حسبما أعلن النادي في بيانه الرسمي.

وتلقى الزمالك موافقة الجهات الأمنية، قبل أن يخاطب الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بمديمة الإنتاج الحربي بموافقة الأمن.

ومن المنتظر ظهور قناة الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة، حسبما أشار النادي.

ويمكنك التعرف على تردد قناة الزمالك من هنا

وأطلق الزمالك في وقت سابق "البرومو الأول" لقناة النادي. (طالع التفاصيل)

وينتظر نادي الزمالك انطلاق قناته الرسمية مطلع العام المقبل 2020.

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