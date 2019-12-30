تقرير: اعتقال لاعب في الدوري المغربي بعد مواجهة الرجاء

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 - 21:22

كتب : FilGoal

الفتح الرياضي

ألقت قوات الأمن المغربية القبض على منتصر لحثيمي لاعب الفتح الرباطي، بعد نهاية مباراة الفريق أمام الرجاء البيضاوي في الدوري المحلي.

موقع Le360 المغربي ذكر أن لحثيمي دخل في صراع مع قوات الأمن، مما ترتب القبض عليه.

وحاولت إدارة نادي الفتح الرباطي منع اعتقال اللاعب وفقا للتقرير، إلا أن الأمن أصر على اعتقاله.

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ويعد لحثيمي أحد لاعبي منتخب المغرب للشباب، وكان متواجدا في قائمة أسود الأطلس لخوض منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الإفريقية بشهر أغسطس الماضي، لكنه أصيب وتم استبداله قبل البطولة.

وكان الفتح الرباطي قد حقق فوزه الأول خارج ملعبه بانتصاره 2-0 على الرجاء في مباراة الجولة الثامنة من الدوري المغربي.

وسجل يوسف بلعمري، وأمين لواني هدفي الفتح، في مباراة شهدت إشهار البطاقة الحمراء في وجه محمد الدويك لاعب الرجاء، ورضا جعدي لاعب الفريق الضيف.

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