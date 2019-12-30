بعد 9 مباريات فقط.. رسميا – لوك إيميل يرحل عن الدوري الجنوب إفريقي

تقدّم البلجيكي لوك إيميل باستقالته من تدريب فريق بلاك ليوباردز الجنوب إفريقي، بعد 3 شهور على توليه المهمة.

المدرب الأسبق لـ طلائع الجيش تعاقد مع ليوباردز في سبتمبر الماضي، وقاده في 9 مباريات، محققا الفوز في 3 منها، وتعادل في اثنتين، وخسر 4 مرات، آخرها على يد أورلاندو بايرتس يوم 21 ديسمبر الماضي.

وكان إيميل قد أشرف على تدريب طلائع الجيش في الموسم الماضي، وقاده في 20 مباراة، محققا 6 انتصارات، و6 تعادلات، وتعرض لـ 8 هزائم.

وأعلن بلاك ليوباردز عن تعيين كافين جونسون كمدرب جديد للفريق خلفا لـ إيميل المستقيل.

ويحتل بلاك ليوباردز المركز 11 في الدوري الجنوب إفريقي برصيد 16 نقطة من 14 مباراة.

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