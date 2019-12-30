رسميا – بيكام يختار أول مدرب في تاريخ ناديه إنتر ميامي

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي تعيين دييجو ألونسو كأول مدرب في تاريخه على الإطلاق.

إنتر ميامي المملوك لـ دافيد بيكام، يبدأ المنافسة في الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS بدءا من الموسم المقبل.

وصرّح بول ماكدونو المدير الرياضي لـ إنتر ميامي: "وجدنا في دييجو مدربا يلائم ثقافتنا ولديه رغبة قوية في بناء فريق فائز لأجل جماهيرنا. لديه خبرة كبيرة وعقلية انتصارية".

وأضاف: "نؤمن أن دييجو يمتلك حس القيادة الملائم والشغف لتحقيق أهدافنا".

وسبق لـ ألونسو (44 عاما) خوض 8 مباريات دولية مع منتخب أوروجواي، ولعب لعدة أندية أبرزها: فالنسيا، وأتليتكو مدريد، ومالاجا، وراسينج سانتاندير، واختتم مسيرته في بنيارول.

ويعد ألونسو هو المدرب الوحيد في التاريخ الذي يظفر بلقب دوري أبطال الكونكاكاف مع فريقين مختلفين، عندما حقق هذا الإنجاز رفقة باتشوكا في 2017، وكرره مع مونتيري في 2019، لكنه لم يقد الفريق في كأس العالم للأندية على أرض قطر.

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