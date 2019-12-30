سكاي: كيف يفكر أرسنال في انتقالات يناير.. أسماء عديدة على طاولة أرتيتا

أسماء كثيرة على طاولة إدارة أرسنال والجهاز الفني لدراستها والاختيار منها من سيرحل عن الفريق ومن سينضم جديدا لكتيبة المدفعجية في الانتقالات الشتوية.

أقل من 48 ساعة على فتح باب الانتقالات الشتوية في العالم، وكل الفرق تسعى لتدعيم صفوفها في منتصف الموسم بطريقة تساعدهم على تحقيق أهدافهم التي تم تحديدها سابقا في الصيف.

ولكن في أرسنال الأمور مختلفة كثيرا بعد معاناة الفريق في النصف الأول من الموسم في الدوري الإنجليزي وإقالة المدرب الإسباني أوناي إيمري وتعيين مواطنه ونجم الفريق السابق ميكيل أرتيتا.

وبدأ بالفعل أرتيتا الذي قاد أرسنال في مباراتين حتى الآن دراسة الأسماء المقترحة لضمها للفريق في يناير.

وذكرت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" الإنجليزية تقريرا عن طريقة تفكير أرسنال في فترة الانتقالات التي تبدأ بعد أقل من يومين.

البداية مع اللاعبين المقترح ضمهم للفريق اللندني وتضم قائمة أهداف أرسنال الكثير من العناصر أهمها الثنائي جيروم بواتينج مدافع منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ.

واللاعب الثاني هو كيفين فولاند مهاجم باير ليفركوزن.

كذلك ضمت قائمة أرسنال الفرنسي دايوت أوباميكانو مدافع آر بي لايبزج الألماني، ودرايس ميرتينز نجم نابولي ومنتخب بلجيكا.

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ولكن سيكون من الصعب على أرسنال التعاقد مع كل هؤلاء اللاعبين في يناير، وإن كان النادي الإنجليزي سيصب تركيزه على بواتينج مدافع بايرن ميونيخ.

وبخلاف المجموعة السابقة من اللاعبين سيدرس أيضا أرسنال موقف الثنائي كريس سمولينج مدافع مانشستر يونايتد المعار لصفوف روما الإيطالي، وجيمس رودريجيز صانع ألعاب ريال مدريد.

ومن كل الأسماء الماضية سيحاول أرسنال ضم لاعبان فقط منهم.

على الجانب الآخر واللاعبين المقترح رحيلهم من أرسنال يأتي على رأس القائمة جرانيت تشاكا لاعب الوسط، وأيضا سايد كولاسنياك الظهير الأيسر.

ويمتلك الأول عرضا من هرتا برلين الألماني، بينما يهتم نادي نابولي الإيطالي بضم الظهير الأيسر لاعب منتخب البوسنة والهرسك.

وخلال الأيام المقبلة سيدرس أرتيتا المدير الفني لأرسنال موقف كل هؤلاء اللاعبين لتحديد احتياجات فريقه في يناير ومن سيرحل عن قلعة المدفعجية.

أرسنال حاليا يحتل المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 20 جولة برصيد 24 نقطة.

ويستعد الفريق لمواجهة مانشستر يونايتد يوم الأربعاء المقبل.

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