تقرير مغربي: ديسابر قد يعود لتدريب الوداد

الصربي زوران مانولوفيتش قد لا يستمر طويلا على المقعد الفني لتدريب نادي الوداد المغربي، وبديله قد يكون الفرنسي سيباستيان ديسابر.

صحيفة 360 سبورت المغربية كشفت في تقرير حصري لها اقتراب زوران من الرحيل عن صفوف الوداد بسبب "الاستياء من إدارة الوداد بسبب التعاقدات التي يشرف عليها الفريق دون علمه"، وفقا لمصدر مسؤول تحدث مع الصحيفة.

وأشار المصدر إلى "أيام زوران أصبحت معدودة للغاية مع الوداد وديسابر أصبح مرشحا لخلافته".

وسبق لـ ديسابر تدريب فريق الوداد المغربي في وقت سابق، مما يجعله مرشحا للعودة من جديد للفريق، وفقا للتقرير المغربي.

ديسابر رحل عن تدريب بيراميدز بعد قيادته للفريق في 19 مباراة نجح خلالهم في الانتصار 12 مرة والتعادل 4 مرات، بينما خسر 3 مرات وخسر لقب كأس مصر لصالح الزمالك.

وتولى ديسابر تدريب الوداد في الفترة ما بين أكتوبر 2016 وحتى يناير من عام 2017.

خلال تلك الفترة، لعب الوداد 12 مباراة في الدوري تحت قيادة سيباستيان ونجح في الانتصار 5 مرات والتعادل 6، وخسر مرة وحيدة.

ويحتل الوداد المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري المغربي برصيد 19 نقطة خلف المتصدر نهضة بركان صاحب الـ 21 نقطة.

على مستوى دوري أبطال إفريقيا، يحتل الوداد المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط خلف المتصدر صن داونز صاحب الـ 7 نقاط.

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